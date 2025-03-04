В канун 8 марта Артур Парфенчиков встретился с семьями участников СВО

В преддверии Международного женского дня Артур Парфенчиков провел ставшую традиционной встречу с родственницами военнослужащих из Карелии, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, матерями и женами погибших бойцов.

Руководитель региона тепло приветствовал участниц встречи.

Спасибо вам за то, что вы остаетесь надежной опорой для мужчин, которые сегодня защищают Отечество на линии фронта. Спасибо за вашу поддержку, веру и мудрость. В свою очередь нам предстоит еще многое сделать и для участников СВО, для членов их семей. Правительство Карелии, безусловно, окажет всестороннюю поддержку каждому, кто будет в ней нуждаться,

– сказал Артур Парфенчиков.

Участницы встречи поблагодарили Артура Парфенчикова за внимание, которое оказывает Карелия землякам, находящимся в зоне СВО, а также членам их семей. Сегодня в республике обеспечены всесторонние меры поддержки – предоставление земельных участков, льготная газификация домов, для детей – бесплатное посещение различных учреждений и детских садов, питание в школах. Участникам СВО оказывают бесплатную юридическую помощь на базе карельского филиала государственного фонда «Защитники Отечества», помогают с трудоустройством — более 70% обратившихся нашли работу. Почти 100 семей участников спецоперации, проживавшие в аварийных домах, получили жилье.

В ходе мероприятия поднимались вопросы, касающиеся различных сфер, в том числе сохранения льготного питания для детей в школах после демобилизации их отцов. Участницы встречи поддержали предложение Артура Парфенчикова о введении бесплатного проезда для ветеранов СВО и членов их семей в городском транспорте.

Такие встречи важны, мы чувствуем поддержку, нам приятно такое внимание,

– отметила Кира Чемоданова, соорганизатор всероссийского патриотического фотопроекта «Жена Героя» в Республике Карелия.

Глава республики вручил участницам встречи билеты на благотворительный концерт «В сердце светит Россия» (6+), которые ранее приобрел на личные средства для родственниц бойцов. Мероприятие состоится 22 марта в Карельской государственной филармонии. Свои творческие номера вниманию зрителей представят артисты вокальной студии «Соло».

На сайте Филармонии каждый желающий может купить билеты для себя или сделать музыкальный подарок многодетным семьям, ветеранам СВО, родственникам военнослужащих. Все средства от продажи билетов направят в благотворительный фонд «Северный духовный путь» для оказания помощи бойцам и их родным. Начало концерта – в 18.00.

Фото: Пресс-служба Правительства РК