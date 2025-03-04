Сколько в Карелии доплачивают за сельский стаж

Повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве выплачивают 880 жителям Карелии. Социальную поддержку получают неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве, сообщили в отделении соцфонда. На момент назначения пенсии необходимо проживать в сельской местности.

Доплата составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, в этом году ее размер 8907,70 рублей. Доплата за работу в сельском хозяйстве совмещается с повышением фиксированной выплаты по другим основаниям, среди них стаж работы на севере, наличие иждивенцев или инвалидность.

Например, у жителя Карелии, который имеет 20-летний стаж работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, и 30-летний стаж в сельском хозяйстве, размер фиксированной выплаты с января 2025 года составляет 13806,94 рублей.

Повышенную фиксированную выплату отделение соцфонда устанавливает получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности. Претендовать на доплату могут представители 500 специальностей, их список утвердило федеральное правительство. Но период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели на территории РСФСР до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.