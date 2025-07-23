Ветераны СВО могут получить психологическую помощь

Психолого-психотерапевтическая и психологическая помощь — одно из важных направлений работы фонда «Защитники Отечества». Ветераны боевых действий, члены семей погибших и без вести пропавших героев могут получить психологическую помощь на базе филиала фонда «Защитники Отечества». Клинические психологи работают в формате индивидуальных консультаций, групповых встреч, а также лекционных просветительских мероприятиях.

- Получить необходимую помощь также можно на площадке «Центра диагностики и консультирования» на ул. Ленинградская, д. 17 в Петрозаводске. Получить направление на психологическую помощь можно по направлению от специалистов филиала фонда "Защитники Отечества",

- рассказали в карельском филиале фонда «Защитники Отечества».

Круглосуточную психологическую поддержку героям СВО и их родным также оказывают операторы линии психологической поддержки Министерства обороны Российской Федерации. Получить помощь можно круглосуточно и на безвозмедной основе. Звонить можно в любое время по номеру 8 800 550 67 98.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске по адрес: ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в выходные. Телефон для связи: 8 8142 44 53 10.



Фото: карельский филиал фонда "Защитники Отечества"