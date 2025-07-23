Олонецкий молкомбинат и АО «Славмо» получили поддержку из бюджета

Размер субсидии на возмещение части затрат на переработку сырого молока для Карелии в 2025 году составил 6,3 млн рублей.

По результатам поданных заявок и проведенных отборов АО «Олонецкий молочный комбинат» получил 2,3 млн рублей, АО «Славмо» – 2,2 млн рублей. Отбор на оставшуюся сумму в размере 1,8 млн рублей планируется провести в августе текущего года.

Средства субсидии предприятия могут направить на закупку сырого молока, а также упаковочного материала для готовой молочной продукции и на приобретение производственного оборудования в целях технического перевооружения.

Фото: Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия