Утомленные солнцем: автомотофестиваль «Гирвас» прошел в Карелии

Любители экстремальной езды встретились в минувшую субботу на песчаных барханах в окрестностях поселка Гирвас. Автомотофестиваль организован спортивной командой «Авиатор» и проводился в этом году совместно с КРОО "Федерация Мотоциклетного спорта Республики Карелия».

Гонка проходила в шести категориях: «Спорт», «Лайт», «Гость» - для автомобилей, «ATV» - для квадроциклов, «Эндуро хард», «Эндуро лайт» - для мотоциклов. А дети очень шустро проходили мини-квадрокросс и мини-мотокросс. Соревнования проходили в два этапа: песчаный спринт и ориентирование. В поиске точек участвовали все, кроме детей и категории «Гость».

По просьбам участников прошлых лет, трассу в песчаном карьере немного усложнили. Проверить новые препятствия на своей легендарной боевой машине «Булке» поехал руководитель гонки Сергей Кирилловский и очень эпично перевернулся на крышу. Этот момент вызвал и у зрителей, и у джиперов бурные эмоции.

Весь день рычали моторы, летела пыль и раздавался смех. Люди охотно дарили улыбки.

В этом году фестиваль превратился в съемочную площадку. На лесных просторах Гирваса можно было встретить романтичную Мэри Поппинс, Красную шапочку, Шурика, эльфа Катриэля, королеву бензоколонки, Надюху из «Любовь и голуби», Лару Крофт, как минимум, двух Остапов Бендеров с мадам Грицацуевой, крутейшего Орка Гранда, Марианну из «Полосатого рейса», загадочную Малефисенту, Добби, Йагупопа-77, Жакоба и Маргадона из "Формулы любви", были замечены несколько королев и пиратов, были симпатичные цыганки и многие другие...

Управлял всем этим киношным карнавалом Шрек. Все потому, что в этом году организаторы фестиваля заявили тему «Кино». Была и красная дорожка, и почти трехметровый Оскар, и хлопушки, и кресло режиссера, попкорн, катушки с кинопленкой и даже символическое заложение Звезды фестиваля…

Фестиваль получился по-настоящему семейным. Солнце жарило, погода в этом году было по-настоящему летняя. Детки лихо участвовали в гонке, зрители с удовольствием проходили веселые этапы категории «Пешеход» всей семьей.

В энергичной разминке, которую провел Джек Воробей, участвовали и гости, и спортсмены, и организаторы. Была подготовлена развлекательная программа для гостей – проводились тематические викторины, конкурс костюмов, розыгрыш призов от партнеров, зажигательные танцы и выступление спортсменов клуба Муайтай.

На фестивале работали торговые ряды, свою продукцию представляли карельские производители. Все гости были накормлены вкусной кашей с тушенкой.

Фото: Марьят Никитин, Екатерина Матковская, Алексей Светов, группа фестиваля.