Достояние республики в опасности

Фото: Петрозаводск говорит, «Карбон-Шунгит»

Успешное предприятие «Карбон-Шунгит» собираются выставить на продажу в 2026 году. Половиной пакета акций владеет республика, и эту половину собираются продать. Или передать в руки нужного инвестора? ООО НПК «Карбон-Шунгит» является одним из крупнейших предприятий по добыче шунгита, месторождения которого расположены в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Годовая производственная мощность компании составляет в среднем 200 тысяч метрических тонн продукции. Кроме того, предприятие имеет статус научно-производственного комплекса, поскольку не только добывает шунгит, но и занимается научными исследованиями в актуальных и перспективных сферах его применения.

В последнее время все чаще мы узнаем о проводимых проверках органов власти нашей республики. Для кого-то проверки проходят спокойно, для кого-то трагично. Вот и Министерство имущественных и земельных отношений не обошла эта участь: 28 января 2025 в минимущества прошли обыски. Однако существенных кадровых перестановок не последовало, работа министерства после прихода правоохранительных органов ни лучше, ни хуже не стала. Вероятно, претензий к работе чиновников у правоохранительных органов не появилось.

И вот на заседании правительства Карелии 25 июня было объявлено, что в рамках плана приватизации на 2026 год «в целях повышения эффективности государства» запланирована продажа 50,3% доли в уставном капитале компании НПК «Карбон-Шунгит». Судя по всему, инициатива включения доли в уставном капитале данного предприятия в план приватизации принадлежит министру имущественных и земельных отношений Сергею Седлецкому.

Краткая справка: Научно-производственный комплекс «Карбон-Шунгит» - градообразующее предприятие Медвежьегорского района, крупнейший его налогоплательщик. Предприятие разрабатывает единственное в мире обширное месторождение шунгита с оценочным объемом запасов более 1 млрд тонн — Зажогинское.

Зажогинский шунгит — уникальная горная порода, природный композит, состоящий из кремнезема и шунгитового фуллереноподобного углерода, который являлется третьей структурной формой углерода на Земле, наравне с алмазом и графитом.

По словам господина Седлецкого, данное предприятие обладает значительным потенциалом для развития, однако в текущий момент нуждается в модернизации. Стратегия его развития, предложенная одним из соучредителей, предусматривает приобретение нового горнодобывающего оборудования и расширение производства. Это позволит увеличить доходы компании и, соответственно, налоговые поступления в республиканский бюджет. В то же время существующая управленческая структура и контроль одной из государственных структур снижают рентабельность и привлекательность для инвесторов.

В 2016 году предприятие уже включалось в план приватизации, но было исключено из него по инициативе нынешнего Главы Карелии Артура Парфенчикова.

Наше внимание привлекла личность соучредителя, в интересах которого инициируется процесс приватизации. По данным ФНС России, участниками ООО НПК «Карбон-Шунгит» являются МИЗО Республики Карелия и ООО «Карбин». Руководителем компании «Карбин» является Александр Александрович Семенов. По некоторым данным, А.А. Семенов приходится родственником Владимиру Владимировичу Григорьеву, назначенному генеральным директором НПК «Карбон-Шунгит» в марте 2025 года. В компании «Карбин» 49,7% принадлежит супруге Григорьева — О.А.Григорьевой. Таким образом, Григорьев является руководителем НПК «Карбон-Шунгит» и осуществляет через родственников контроль над долей 49,7% предприятия. По данным из открытых источников, В.В. Григорьев еще в 2019 году занимал должность начальника Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам и имел скромный официальный доход — 5,6 млн рублей в год. Мы не нашли сведений о местах его работы или предпринимательской деятельности после ухода с государственной службы. Долю в ООО «Карбин» О.А. Григорьева приобрела в 2023 году, стоимость доли превышает 60 млн рублей. Супруги Григорьевы замечены и в числе участников судебных процессов о взысканиях в их пользу, исчисляемых десятками миллионов рублей. Никаких сведений об опыте управления предприятиями горно-добывающей отрасли в отношении супругов Григорьевых найти не удалось.

При исключении в 2017 году НПК «Карбон-Шунгит» из плана приватизации основной причиной сохранения предприятия в государственной собственности была низкая уверенность в добросовестности и надежности потенциальных инвесторов. За прошедшие годы мы так и не увидели ярких примеров эффективной приватизации предприятий в республике. Безусловно, немалую роль в этом сыграли и эпидемия COVID-19, и экономические санкции. С прошлого года мы наблюдаем определенный интерес к деятельности отдельных властных структур и должностных лиц региона со стороны органов федеральной власти, в том числе, правоохранительных. И в этих условиях неожиданно ставится вопрос о приватизации уникального предприятия.

Что важнее: высокий потенциал предприятия при грамотном управлении или единовременная выгода от продажи актива? Очевидно, что она не будет высокой ввиду ощутимого спада финансовых показателей в «предприватизационный» период после появления в составе участников предприятия указанных выше лиц.

Так какой же вариант, действительно, отвечает интересам республики? И настолько ли надежен потенциальный инвестор, чтобы расстаться с государственным имуществом? Видимо, предериятию вновь нужна защита со стороны Главы Республики. Может быть, Артур Парфенчиков во всем разберется и пересмотрит список приватизации государственного имущества на 2026-2027 годы?.. © «Петрозаводск говорит»