Россиян начнут привлекать к ответственности за поисковые запросы

В России начнут штрафовать за поиск в Интернете экстремистских материалов, включая с использованием VPN-сервисов, а также распространение рекламы VPN, незаконную передачу посторонним номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Соответствующий законопроект 22 июля приняли в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

За умышленный поиск и получение доступа к заведомо экстремистским материалам будут штрафовать от трех до пяти тысяч рублей. Штраф за распространение рекламы средств доступа к заблокированным информационным ресурсам составит до 500 тысяч рублей.

За рекламу VPN-сервисов штраф для граждан составит от 50 до 80 тысяч, для должностных – до 150 тысяч, для юрлиц – до 500 тысяч.

За незаконную передачу абонентского номера граждан будут штрафовать от 30 до 50 тысяч, юрлиц – до 200 тысяч, ИП – до 100 тысяч. За передачу данных для входа в интернет-ресурсы граждан могут оштрафовать от 30 до 50 тысяч рублей, ИП - до 100 тысяч, юрлиц - до 200 тысяч рублей.

При этом россиян не будут наказывать за использование запрещенных соцсетей. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что пользователя не будут наказывать, если он не знал, что материал, который о посмотрел даже с VPN, включен в реестр Минюста России, и у него нет злого умысла.

«Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам - это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее», - цитирует министра РИА Новости. © «Петрозаводск говорит»