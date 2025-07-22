22 июля 2025, 16:57
Пенсионерку ищут в Петрозаводске
Женщина ушла из больницы и пропала
Фото: «Петрозаводск говорит»
Пенсионерка ушла из приемного покоя БСМП на ул. Кирова, 40 и пропала в неизвестном направлении. Женщина может быть дезориентирована, присутствуют возрастные когнитивные нарушения, вызванные деменцией, предупредили в паблике "ДОБРОСПАС" Поиск людей в Карелии".
В посте описали внешность пропавшей. Она низкая, примерно 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в голубую кофту.
Последний раз пенсионерку заметили в районе Ключевой на перекрестке Репников и Антонова. Если кто-то располагает информацией, где женщина находится сейчас, просят связаться по номеру +7 921 528 11 11. © «Петрозаводск говорит»