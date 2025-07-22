Пенсионерку ищут в Петрозаводске

Пенсионерка ушла из приемного покоя БСМП на ул. Кирова, 40 и пропала в неизвестном направлении. Женщина может быть дезориентирована, присутствуют возрастные когнитивные нарушения, вызванные деменцией, предупредили в паблике "ДОБРОСПАС" Поиск людей в Карелии".

В посте описали внешность пропавшей. Она низкая, примерно 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в голубую кофту.

Последний раз пенсионерку заметили в районе Ключевой на перекрестке Репников и Антонова. Если кто-то располагает информацией, где женщина находится сейчас, просят связаться по номеру +7 921 528 11 11. © «Петрозаводск говорит»