Преподавательница ПетрГУ победила на Всероссийском конкурсе

Доцент кафедры педиатрии и детской хирургии победила на Всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший эндокринолог". Радостную новость сообщила пресс-служба ПетрГУ.

Всероссийский конкурс врачей проходит ежегодно. На соревнованиях медицинские работники повышают свои профессиональные навыки, обмениваются опытом.

ПетрГУ поздравляет преподавательницу и желает ей дальнейшего профессионального роста. © «Петрозаводск говорит»