22 июля 2025, 17:14
Преподавательница ПетрГУ победила на Всероссийском конкурсе
Медицинский институт имени профессора А.П. Зильбера может гордиться своим преподавателем
Фото: пресс-служба ПетрГУ
Доцент кафедры педиатрии и детской хирургии победила на Всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший эндокринолог". Радостную новость сообщила пресс-служба ПетрГУ.
Всероссийский конкурс врачей проходит ежегодно. На соревнованиях медицинские работники повышают свои профессиональные навыки, обмениваются опытом.
ПетрГУ поздравляет преподавательницу и желает ей дальнейшего профессионального роста. © «Петрозаводск говорит»