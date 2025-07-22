22 июля 2025, 17:14
Общество

Преподавательница ПетрГУ победила на Всероссийском конкурсе

Медицинский институт имени профессора А.П. Зильбера может гордиться своим преподавателем
преподавательница ПетрГУ
Фото: пресс-служба ПетрГУ

Доцент кафедры педиатрии и детской хирургии победила на Всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший эндокринолог". Радостную новость сообщила пресс-служба ПетрГУ.

Всероссийский конкурс врачей проходит ежегодно. На соревнованиях медицинские работники повышают свои профессиональные навыки, обмениваются опытом. 

ПетрГУ поздравляет преподавательницу и желает ей дальнейшего профессионального роста. © «Петрозаводск говорит»

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ПетрГУ
медицинский институт ПетрГУ
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эндокринолог
победа