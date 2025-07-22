22 июля 2025, 17:48
Общество

В Петрозаводске на выходных поймали излишне расслабившихся водителей

13 водителей нарушило ПДД
Полиция с мигалкой
Фото: unsplash // max fleischmann

За прошедшие выходные 13 водителей грубо нарушило ПДД: водило в пьяном виде или вовсе не имело прав. Этим поделилась пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска. 

Шесть водителей управляли автомобилем в нетрезвом виде. Среди них выявили рецидивиста. Семь правонарушителей не имело водительских прав вовсе. Касаемо всех нарушителей составили административные материалы. 

Ранее в Петрозаводске сбили велосипедиста. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
водители
Госавтоинспекция Петрозаводска
алкогольное опьянение
водительские права