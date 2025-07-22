В Петрозаводске на выходных поймали излишне расслабившихся водителей

За прошедшие выходные 13 водителей грубо нарушило ПДД: водило в пьяном виде или вовсе не имело прав. Этим поделилась пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.

Шесть водителей управляли автомобилем в нетрезвом виде. Среди них выявили рецидивиста. Семь правонарушителей не имело водительских прав вовсе. Касаемо всех нарушителей составили административные материалы.

Ранее в Петрозаводске сбили велосипедиста. © «Петрозаводск говорит»