22 июля 2025, 17:48
В Петрозаводске на выходных поймали излишне расслабившихся водителей
13 водителей нарушило ПДД
Фото: unsplash // max fleischmann
За прошедшие выходные 13 водителей грубо нарушило ПДД: водило в пьяном виде или вовсе не имело прав. Этим поделилась пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.
Шесть водителей управляли автомобилем в нетрезвом виде. Среди них выявили рецидивиста. Семь правонарушителей не имело водительских прав вовсе. Касаемо всех нарушителей составили административные материалы.
Ранее в Петрозаводске сбили велосипедиста. © «Петрозаводск говорит»