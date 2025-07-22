Врачи сняли вину с яиц

Врачи опровергли популярный миф о яйцах: они не повышают холестерин. Это связано с другими продуктами, делится "Lenta.ru".

Как правило, яйца едят вместе с колбасой или беконом. Эти продукты как раз и повышают уровень холестерина в крови, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Если употреблять яйца вместе с едой с низким содержанием насыщенных жиров, то это не отразится на уровне холестерина. © «Петрозаводск говорит»