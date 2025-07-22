Жара выше 30 градусов накроет в среду Карелию
Очередной жаркие день предвещают Карелии. В некоторых районах республики прогнозируют грозу и дождь.
В среду в Петрозаводске малооблачно, без дождя, ветер переменных направлений, слабый. В ночные часы температура воздуха будет в пределах +14, +16, днем +27, +29, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, но днем по северным районам местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, днем на севере западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, по восточным районам местами +6, +11, днем +24, +29, местами до +31.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +28;
В Кондопоге ночью +16, днем +29;
В Медвежьегорске ночью +15, днем +31;
В Олонце ночью +13, днем +29;
В Пудоже ночью +15, днем +30;
В Сегеже ночью +12, днем +29;
В Сортавале ночью +17, днем +29;
В Суоярви ночью +16, днем +29. © «Петрозаводск говорит»