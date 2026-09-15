Эксперт дал прогноз стоимости новой «легковушки» в России

Машины в России подорожали в два раза за пять лет

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За последние пять лет средняя цена нового автомобиля в России увеличилась в два раза. Если в 2020 году она примерно составляла 1,68 млн рублей, то в 2025 году — почти 3,3 млн рублей. Такую статистику озвучил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков «Известиям».

По словам эксперта, в 2027 году тенденция к увеличению стоимости автомобилей сохранится: они будут стоить на 8–11% дороже.

Целиков уточнил, что меньший рост цен продемонстрируют отечественные автомобили — примерно 4–8%. На 10%-15% могут подорожать иностранные автомобили, доставляемые в Россию официально. «Иностранцы», импортируемые в нашу страну по иным каналам, покажут прирост в цене до 20%.