Новый автобусный маршрут за 40 рублей начал работу в Петрозаводске

На улицы карельской столицы вышел автобус №20

Фото "Петрозаводск говорит"

В Петрозаводске с 15 сентября начал работать еще один автобусный маршрут. Об этом сообщают горожане.

На улицы города наконец-то вышли автобусы №20. Этот маршрут соединит Сулажгору, центр города, Зареку, Ключевую и Птицефабрику. В выходные дни автобусы будут ходить на Сулажгорское кладбище. Проезд стоит 40 рублей.

В мэрии ранее сообщали, что перевозчик задействует на маршруте №20 десять автобусов. Интервалы движения составят 20-30 минут.

Напомним, автобус №20 должен был начать работу вместе с остальными новыми маршрутами 12 августа. Однако к тому сроку перевозчик не успел все подготовить.