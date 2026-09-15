Новый автобусный маршрут за 40 рублей начал работу в Петрозаводске

В Петрозаводске с 15 сентября начал работать еще один автобусный маршрут. Об этом сообщают горожане.
На улицы города наконец-то вышли автобусы №20. Этот маршрут соединит Сулажгору, центр города, Зареку, Ключевую и Птицефабрику. В выходные дни автобусы будут ходить на Сулажгорское кладбище. Проезд стоит 40 рублей.
В мэрии ранее сообщали, что перевозчик задействует на маршруте №20 десять автобусов. Интервалы движения составят 20-30 минут.
Напомним, автобус №20 должен был начать работу вместе с остальными новыми маршрутами 12 августа. Однако к тому сроку перевозчик не успел все подготовить.