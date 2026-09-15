Бдительные соседи помешали угнать автомобиль в поселке Муезерский

Пьяный житель Муезерского округа решил прокатиться на чужом автомобиле

Фото: МВД по РК

Житель посёлка Муезерский обратился в полицию и сообщил, что его автомобиль угнали.

Как выяснилось, автовладелец на несколько минут отошел к соседям, при этом оставил ключи в замке зажигания и двери открытыми. Когда водитель вернулся, то «ласточки» на месте не оказалось. На время машиной завладел 36-летний житель другого поселка. В момент совершения преступления он был пьян.

Захват машины чужаком заметили жители близлежащих домов. Они догнали подозреваемого и преградили ему путь.

За управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения мужчине уже назначили административное наказание, а вот решение по уголовному делу о неправомерном завладении автомобилем без цели его хищения ему еще предстоит узнать, уточнили в МВД по РК.