Петрозаводчанин потерял миллионы за продление договора услуг связи

Мошенники обманули жителя Петрозаводска под предлогом продления услуг сотовой связи

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В полицию Петрозаводска обратился 51-летний местный житель и сообщил, что аферисты похитили у него два миллиона рублей. Подробности очередного дела о мошенничестве рассказали в МВД по РК.

По данным источника, мужчине позвонил «специалист» компании сотовой связи и сообщил о необходимости продлить договор на оказание услуг. Затем потребовалось назвать код из сообщения, что мужчина и сделал. С этого момента он и попал на крючок мошенников.

Мужчина поверил, что на постороннего человека от его имени оформлена доверенность, что мошенники получили доступ к его документам и хотят завладеть его накоплениями. Чтобы исправить ситуацию и защитить деньги, петрозаводчанин перевел их на счета, указанные аферистами. Те убедили свою жертву, что беспокоиться не о чем и деньги зачислят на восстановленную банковскую карту. Но этого так и не произошло.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.