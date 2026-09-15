Ряд продуктов серьезно подешевел в Карелии в конце лета

В Карелиястате рассказали об изменении цен в магазинах республики

Фото "Петрозаводск говорит"

Данные об изменении цен на продукты питания в нашей республике за август опубликованы на сайте Карелиястата.

Так, по данным ведомства, в августе в Карелии заметно снизились цены на капусту (23,9%), свеклу (22,7%), картофель (20,2%), морковь (18,2%), лимоны (15,8%). Также стали дешевле сырокопченая колбаса, сыры, маргарин (3,0 - 3,1%).

В то же время выросли цены на огурцы (16,9%), апельсины (7,3%), замороженные овощи (4,3%), сладкий перец (3,5%). Подорожали гречка, рыба, сосиски, сардельки, сахарный песок, какао (4,3 - 6,1%).

Мониторинг цен на продукты ведется в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

Ранее сообщалось о том, что водка подорожала в Карелии.