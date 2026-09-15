Мэра финского города отправят в неоплачиваемый отпуск

Власти Лаппаярви планируют уволить всю мэрию ради экономии денег

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Серьезный дефицит бюджета в городе Лаппаярви (Финляндия) вынуждает власти идти на радикальные меры — отправить в неоплачиваемый двухнедельный отпуск всех сотрудников администрации, включая мэра. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

По подсчетам экспертов, такой выход из сложной финансовой ситуации поможет сэкономить около 150 тыс. евро.

Не исключается также сокращение некоторых должностей с последующим окончательным увольнением сотрудников.

Решение по данному вопросу должны принять 21 сентября на заседании муниципального правления.