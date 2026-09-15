Выяснилось состояние семерых пострадавших в ДТП в Пряжинском районе

Стало известно состояние семерых человек, которые были травмированы в групповой аварии с рефрижератором, микроавтобусом и двумя легковушками.
Напомним, ДТП произошло в понедельник, 14 сентября, на 353 километре трассы «Кола» в Пряжинском районе. Там в месте проведения дорожно-ремонтных работ водитель рефрижератора врезался в микроавтобус, который остановился, потому что горел красный сигнал светофора. Позже выяснилось, что столкнулись четыре автомобиля.
В аварии пострадали семь человек - трое взрослых и четверо детей.
Несовершеннолетних осмотрели врачи детской республиканской больницы. Их состояние удовлетворительное, детей отправили лечиться домой.
Двое взрослых получили рекомендации специалистов республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, их состояние удовлетворительное, госпитализация также не потребовалась. Третий взрослый человек из пострадавших в ДТП в медицинской помощи не нуждался, уточнили порталу «Петрозаводск говорит» в профильном ведомстве.