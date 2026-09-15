Люди погибли в ДТП с рейсовым автобусом на федеральной трассе

В Краснодарском крае два человека стали жертвами серьезной аварии

Фото МВД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла сегодня, 15 сентября, в 6:10 на трассе М-4 «Дон» в Архипо-Осиповке. Отмечается, что 61-летний водитель автомобиля «Фольксваген» выбрал небезопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с автобусом, выполнявшим рейс «Ростов-на-Дону - Геленджик».

В результате аварии водитель и 42-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте. В автобусе пострадавших нет. По факту трагедии проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что семь человек пострадали в массовой аварии на трассе в Карелии.