Французский военный самолет подлетел к Карелии

Воздушное судно ВВС Франции кружит по территории Финляндии

Фото "Петрозаводск говорит"

Самолет ВВС Франции утром 15 сентября прилетел в Финляндию и кружит недалеко от российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По информации источника, военный самолет FAF4091 взлетел ранним утром с юга Франции, пересек на своем пути воздушное пространство Германии и Швеции и добрался до Финляндии, после чего отправился на север республики в район водохранилища Локка. Там он начал наматывать круги в нескольких десятках километров от границы с Россией. Цели таких действий борта неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что ребенок родился на борту российского пассажирского самолета, выполнявшего регулярный рейс.