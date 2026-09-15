Женщина забила знакомого лопатой и вилами рядом с Карелией

Ссора собутыльников плохо закончилась в Ленобласти

Фото: Петрозаводск говорит

Убийство было не просто жестоким, а совершено с какой-то одержимой яростью. Жуткое преступление произошло в Ленобласти, и совершила его женщина.

Подробности страшного инцидента, случившегося в Гатчине летом прошлого года, сообщает местное интернет-издание.

По данным следствия, 42-летняя женщина распивала алкоголь вместе со своим 58-летним знакомым. Потом они поссорились, и злоумышленница 76 раз ударила мужчину лопатой и садовыми вилами.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Жительницу Гатчины признали виновной в убийстве. Суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.