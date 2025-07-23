Грозы и дожди надвигаются на Карелию

В Петрозаводске в четверг малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный слабый. Температура воздуха в ночные часы в пределах +13, +15, днем +24, +26, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, северный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, на северо-востоке местами +7, +12, днем +24, +29, по северным районам +17, +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +24;

В Кондопоге ночью +15, днем +26;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +27;

В Олонце ночью +14, днем +29;

В Пудоже ночью +10, днем +27;

В Сегеже ночью +13, днем +24;

В Сортавале ночью +18, днем +29;

В Суоярви ночью +16, днем +27. © «Петрозаводск говорит»