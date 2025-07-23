Пекло и грозы. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности. В соседних регионах тоже невероятно жарко, возможны грозы и сохраняется высокая пожарная опасность.

Предупреждение синоптиков о непогоде в Карелии будет действовать в течение сегодняшнего дня. В период с 13 часов до 19 часов солнце прогреет воздух до 31 градуса жары – температура повысится не повсеместно, а местами.

С двух часов дня и до 23 часов будет действовать предупреждение о грозе. Громко будет на севере республики. Также в регионе сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса. © «Петрозаводск говорит»