Летом вырос спрос на спортивные услуги: россияне активно ищут тренеров

Востребованность тренеров и спортивных инструкторов растет с наступлением летнего сезона: люди стремятся поддерживать хорошую физическую форму и активнее посещают тренировки. Авито Работа и Авито Услуги провели совместное исследование и изучили спрос на спортивные услуги, а также спрос на тренеров со стороны работодателей.



На первом месте по росту популярности — волейбол. Спрос на обучение этой командной игре к июню увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом волейбол остается одним из самых доступных видов спорта: средняя стоимость одного занятия составляет от 750 рублей.

На втором месте — серфинг. Интерес к частным и групповым занятиям по покорению волн вырос на 24%. Примечательно, что при росте спроса средняя цена одного урока снизилась на 10% — с 3 000 до 2 700 рублей.

Третье место занимает плавание. Обучение этому виду спорта ищут на 18% чаще, чем год назад. Средняя стоимость тренировки составляет в среднем от 1 200 рублей.

Также растет интерес к другим видам физической активности на свежем воздухе. Спрос на уроки по катанию на роликовых коньках увеличился на 18%, при средней стоимости занятия от 1 000 рублей. Сохраняется стабильный интерес к урокам по верховой езде. Одно занятие обходится в среднем от 1 500 рублей.

При этом работодатели также стали активнее искать тренеров: по данным Авито Работы, к июню 2025 года спрос на тренеров по плаванию вырос на 43%. Средняя зарплата таких специалистов достигла 70 000 руб./мес.

Популярными вакансиями в России этим летом, например, являются тренер по SUP-серфингу, тренер по падел-теннису, инструктор верховой езды, тренер по BMX, скейтборду, тренер по катанию на роликах и на велосипеде.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).

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