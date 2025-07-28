В Карелии умер «врач от Бога» Владимир Юровицкий

Сегодня в Петрозаводске в последний путь проводят заслуженного врача Карелии и России Владимира Юровицкого.

Сердце врача анестезиолога-реаниматолога Республиканской больницы имени Баранова перестало биться 24 июля. Смерть наступила после тяжелой болезни, с которой боролся Владимир Юровицкий.

Специалист посвятил медицине более 40 лет. Профессиональную деятельность начал в 1982 году после окончания ПетрГУ. Трудился в Кондопожской ЦРБ, БСМП, с 1992 года - в Республиканской больнице им. В.А. Баранова. С 2005 по 2021 год Юровицкий возглавлял отделение анестезиологии и реанимации №1, с 2021 по 2023 год заведовал операционным блоком больницы.

Юровицкий был учеником организатора службы анестезии, реанимации и интенсивной терапии в Карелии и первого заведующего отделением ИТАР Анатолия Зильбера.

Коллеги отзываются о враче как о настоящем профессионале своего дела, «враче от Бога».

«Его глубокие знания, безупречное клиническое мышление, золотые руки и безграничная преданность профессии спасли тысячи жизней и помогли обрести здоровье десяткам тысяч пациентов. Коллеги ценили его за высочайший профессионализм, мудрость, готовность всегда прийти на помощь и щедрость в передаче опыта. Для пациентов он был не просто врачом, а ангелом-хранителем, источником надежды и опорой в самые трудные минуты»,

- говорится в некрологе медицинского учреждения.

Прощание с Владимиром Юровицким пройдет 28 июля с 13:00 до 14:00 на Вольной. © «Петрозаводск говорит»