Собака из приюта увязла в битуме в Карелии

Озеро из битума появилось вблизи приюта для бездомных кошек и собак в Суоярви. В липкую и вязкую ловушку на днях угодила собака Мира. В битуме бедолага увязла по шею.

ЧП произошло 25 июля, о нем рассказали в паблике приюта. Собаку спасали семь человек. Ее вытащили из битума, а потом несколько часов отмывали и стригли шерсть.

«Вначале мужчины ее вытащили, и потом мы ее несколько часов отмывали и стригли... Всего приняли участие в операции 7 человек, потратили несколько литров масла, две бутылки ферри и время, которого всегда не хватает!»

- рассказали в сообществе «Приют «Забытые животные» г. Суоярви».

Организаторы приюта рассказали, откуда взялся этот битум:

«Когда мы только начинали строить приют, рядом располагались две большие емкости с битумом, остались после закрытия АБЗ, но вот в 2014 году «Запкареллес» начал производить погрузку леса в вагоны, устроили своего рода нижний склад, к слову грузят до сих пор. Непонятно зачем засыпали эти емкости землей, и как результат, битум начало выдавливать из-под земли, образовав достаточно большую лужу, когда жаркая погода битум плавится».

Как пишут в паблике, в эту битумную лужу засасывало детскую обувь, велосипед, а птицы тонут регулярно. Опасное место расположено на пешеходной тропе между железнодорожными путями и озером.

Организаторы приюта просят ЗАО «Запкареллес» устранить экологическую катастрофу в черте города. © «Петрозаводск говорит»