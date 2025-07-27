Мошенники нацелились на футбольных болельщиков

В МВД предупредили о новой схеме обмана. Мошенники связываются в мессенджерах с людьми, состоящими в пабликах футбольных болельщиков и предлагают получить доступ к онлайн-трансляции матча. Представляются аферисты менеджерами видеоплатформ. Об этом предупреждает ТАСС.

За свою услугу они просят предоплату. Когда болельщик переводить деньги, мошенник пропадает из виду.

Россиянам рекомендуют при покупке цифровых услуг проверять репутацию площадок по трансляции матчей, а также не переводить деньги на счета физических лиц. © «Петрозаводск говорит»