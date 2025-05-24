Власти Петрозаводска обеспокоились количество пьяных на улицах

В мэрии обсуждали непростую проблему – пьянство на улицах Петрозаводска. За неделю на пульт оперативного дежурного поступило 405 сообщений о преступлениях и происшествиях. Такую статистику озвучили в мае 2005 года на планерке. Троих человек избили на улице. Совершено 18 грабежей. Найдена одна из четырех угнанных машин. Сергей Самсонов тогда был начальником ГУВД Петрозаводска, и ему приходилось каждый понедельник рассказывать мэру обо всем, что происходит в городе. Он отметил, что с наступлением тепла на улицах стало появляться все больше пьяных горожан.

Только за неделю сотрудники милиции зарегистрировали почти тысячу таких случаев. По словам мэра Петрозаводска, которым тогда был Виктор Масляков, ситуация вообще вышла из-под контроля. Он в этом убедился лично, посетив в выходные Студенческий бульвар и – что бы вы думали – Парк культуры и отдыха, где, казалось бы, все должно быть культурно. «В парке распивают спиртные напитки, делают это публично. Не в отведенных местах, в кафе, а прямо на лужайках. Хотя есть закон, нельзя этого делать. И то же самое – бульвар», - сообщил Масляков.

По словам сотрудников милиции, большинство задержанных в пьяном виде – это были студенты и учащиеся. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, Виктор Масляков предложил усилить контроль за молодежью со стороны руководителей учебных заведений.

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В Петрозаводске прошел детский музейный праздник «Кижи – мастерская детства». Традиционно такие гуляния проводились на самом острове Кижи. И вот впервые за 12 лет организаторы решили провести праздник в два этапа. Первый – на площади Кирова. В нем приняли участие 23 детских фольклорных коллектива. По подсчетам организаторов, на площади собралось около двух тысяч человек. Посмотрите на видео – это было весьма массовое мероприятие, хотя и проводилось впервые!

Традиция живет, когда обновляется, решили работники музея. И на фестивале можно было увидеть не только старинные народные забавы, но также игры, популярные у современной молодежи. «По счастью, человечество живет, играя. И ребенок, входя в мир, начинает играть. И вообще здорово, когда человек сохраняет способность к игре до старости!» - считала Людмила Шилова, заместитель директора музея-заповедника «Кижи».

За некоторыми наблюдать очень весело: игра «Петушки» когда-то была популярна на Руси, без нее не обходился ни один праздник. «Играли просто для веселья, - рассказал Глеб Панов, юный участник фестиваля. – Чтобы силу свою показать. Может быть, чтобы девушки полюбили». В наши дни молодые люди внимание девушек привлекали по-другому. На площади неформальные молодежные объединения города демонстрировали, как принято развлекаться сегодня. Тут вам и граффити, и скейты. Фестиваль стал одной из немногих возможностей безнаказанно что-нибудь разрисовать.

«В основном гоняют, с милицией, со всем остальным… Так что – побольше бы такого!» - пожаловался участник конкурса Алексей Барс. Организовать масштабный праздник не под силу в одиночку. Поддержку музею оказал Сбербанк. А второй этап праздника «Кижи – мастерская детства» собрал всех в июне не острове.

Таким было 24 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.