В Карелии взялись за штучный проект, равного которому не было в стране

«Пластическая операция» Преображенской церкви на острове Кижи началась ровно 20 лет назад. Был осуществлен пробный подъем верхней части храма. Но сама реставрация должна была начаться год спустя. Ведь за это время в северной части острова собирались выстроить мини-производство, необходимое для проведения реставрации. В выходной день состоялось освящение строительной площадки.

По четырнадцать часов, без перерыва – вахтовым методом – вот так шли работы. Замерло всё на полчаса только для молебна. Там все старались делать с Богом в душе.

«Я не глубоко верующий человек, конечно, - признался строитель Дмитрий Полищук. – Но это неплохо, что освятят. Может, у кого-то что-то шелохнется в душе. Считаю, правильное дело, надо освящать». Расчистили площадку, на которой в будущем году должен был появиться завод, в котором собирались реставрировать все деревянные памятники, находящиеся на острове. И первая на очереди – знаменитая Преображенская церковь, которой исполнялось 300 лет.

Уже давно и серьезно она была «больна». Более 20 лет назад до начала работ ее закрыли для посещения. Снаружи было незаметно, но внутри вся церковь держалась на металлическом каркасе. Его установили в 80-е годы, когда церковь сильно наклонилась. Потом туда добавились еще и механические домкраты. С их помощью планировалось поднимать части церкви, чтобы оттуда извлекать бревна для реставрации. Тот самый первый пробный подъем и состоялся накануне. Главный хранитель музея Александр Любимцев успокоил: «Все было продумано, просчитано, поэтому страха не было. Но внутреннее волнение было очень сильное».

Операция с объектом такой сложности проводилась в России впервые. Верхняя часть, равная по высоте пятиэтажному дому, поднялась на 20 сантиметров. А потом снова была поставлена на место. В таком подвешенном состоянии во время реставрации церковь должна была находиться постоянно. В это время одна из семи частей строения уходила на реставрационный завод. Обещали, что некоторые бревна будут восстановлены, другие – заменены на новые. По предварительным оценкам, замене подлежала пятая часть всех бревен. Новые бревна уже были заготовлены и хранились на специальном складе.

«Они должны пройти естественную сушку, - пояснил Николай Попов, заместитель директора музея по реставрации. – И достигнуть влажности не более 20%, той же влажности, которая у бревен Преображенской церкви. Только тогда они могут совместиться и вместе лежать».

Новые бревна поначалу немного отличались от оригинальных. Но со временем, обещали реставраторы, это станет менее заметно. Планировалось, что таким образом здание храма будет полностью отреставрировано, и церковь станет действующей к 2014 году, то есть к своему трехсотлетию.

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«Люди, не убивайте друг друга! Эта надпись на камне, установленном у въезда в урочище Сандармох, предостерегает грядущие поколения от ошибок прошлого», - произнес журналист Николай Прокопец в 2004 году, когда побывал в Медвежьегорском районе. Ведь и тогда были не залечены раны печально известных тридцатых годов прошлого века.

В субботу 9 октября большая делегация отправилась в Сандармох, где покоилось 1111 загубленных жизней. Из них более пятисот – украинцы. Дань памяти отдали белым крестом из уральского мрамора. Скульптор из Киева Николай Алексеевич Малышко соорудил его в рекордно короткие сроки. А вот рассказать о своей работе не смог. С комом в горле он стоял у памятника во время церемонии открытия. А потом попросил собравшихся помолчать вместе с ним.

«Убиенным сынам Украины» выбил резец скульптора на кресте, средства на который собрали в Киеве, а все остальные труды взяло на себе Карельское общество украинской культуры «Калина», которым руководила в те годы председатель Лариса Скрипникова. Прозвучала над могилой украинская песня, которая стала завершающей точкой панихиды, которую отслужил отец Леонид Леонтюк. С того момента холодная земля Сандармоха наряду с католическими, униатскими, мусульманскими памятниками была согрета и православным крестом.

Таким было 15 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности