О примирении в этот день потомки жертв репрессий говорят неохотно

Каждый год 5 августа в Карелии отмечают печальную дату – Международный день памяти жертв Большого террора. В урочище Сандармох приезжают люди, чтобы отдать дань памяти жертвам сталинских репрессий. Гражданская панихида и лития по невинно убиенным состоялись и ровно 20 лет назад. «Люди, не убивайте друг друга» начертано на могильном камне, установленном на месте расстрела в урочище Сандармох.

В воскресенье родственники погибших, представители общественных организаций, национальных обществ и конфессиональных общин съехались в Медвежьегорский район на печальную тризну по убиенным. Среди официальных лиц – консулы Финляндии, Украины, Польши. «Здесь спят невинные жертвы. Много национальностей, и мои соотечественники – поляки. Я верю в то, что такого уже не будет. Хочу произнести на этой могиле молитву на польском языке», – так говорил Эугениуш Мельцарек, генеральный консул Польши.

Сотни могил, тысячи загубленных жизней, десятки тысяч трагических судеб. «Здесь расстрелян мой отец, - вспоминала Фаина Иванова. – Я здесь уже второй раз. Как и все жертвы тоталитарного режима, отец, бывший председатель колхоза, был арестован, когда поехал на совещание в Петрозаводск в феврале 1938 года. И не вернулся. Ждали мы его на день рождения. Хотя я была очень маленькой, но я помню ту тревожную ночь, когда мы не зажигали огни, ждали папу. Но он так и не приехал».

Общественное мнение призывает нас жить в мире, религия учит прощению и покаянию. Врачует раны и само время. Но не каждая рана затягивается за давностью лет, не каждое горе порастает травой забвения.

Вениамин Трохименко приехал на место расстрела своего отца из Америки, привезя с собой давнюю боль и горечь утраты: «Я не могу смириться с тем, что произошло. Этого забыть нельзя. Это плевок и мне, который выжил, издевательство над моими чувствами – отношение то, советское, которое продолжается. Здесь убили моих родителей, моих дедов, и продолжают получать пенсии и наслаждаться жизнью. А это меня возмущает. Меня везде принимают, как своего, хотя я с акцентом говорю, но государство продолжает считать меня изменником родины. Такое же отношение вижу наглое, возмутительное ко мне». В урочище Сандармох не хочется говорить. Хочется молчать. Кто хоть раз был там – не забудет того ощущения тревоги и горя.

О примирении тогда говорили много. Некоторые программы были полностью посвящены этому, в том числе в школах. С сентября 20001 года в двух школах Петрозаводска собиралась начать работать специальная служба примирения. По мнению идеологов проекта, эта служба поможет школьникам разрешать проблемные ситуации. Школьники, к сожалению, совершают правонарушения и преступления. Оступившихся детей наказывают, порой калеча их судьбы. Чтобы этого не происходило, и собирались открыть в двух школах службы примирения, которые будут претворять в жизнь так называемую идею «восстановительного правосудия».

«Задача программ примирения состоит в том, чтобы восстановить связи людей с обществом. Если какое-то правонарушение с их участием произошло, значит, эти связи нарушены», - пояснил Денис Рогаткин, координатор юниорского Союза «Дорога».

В мире уже давно работали подобные программы. Для России же это было пока в новинку. Отечественный проект будет иметь принципиальное отличие. Во-первых, службы примирения будут работать в школах. Во-вторых, выступать посредниками между жертвой и нарушителем будут сами школьники. Чтобы программа примирения стала работать в интересах оступившегося человека, был необходим ряд условий: «Нужно, чтобы провинившийся человек признал свою вину, - перечислял Денис Рогаткин. - В задачи школьных служб примирения не будут входить какие-то расследования. В их задачи будут входить урегулирование ситуации. Помочь. Они посредники. Во-вторых, согласие жертвы. Жертва должна быть согласна, что ее обидчик не будет наказан. А ситуация будет решена путем переговоров».

И у правоохранительных органов службы примирения отнимать хлеб не собирались: «Правоохранительная система и школьная служба примирения будут существовать несколько параллельно друг другу. Они решают несколько разные задачи. Правоохранительная система будет действовать, когда люди считают, что человека надо наказать, а школьная служба примирения будет действовать в тех случаях, когда люди считают, что человеку нужно помочь». Какие школы примут службу примирения, должно было стать известно только в сентябре. Кто помнит об этом интересном начинании, пишите в комментариях!

5 августа исполнилось 45 лет со дня подписания договора между Петрозаводском и шведским городом Умео, центром провинции Вестерботтен. А 35 лет назад состоялась встреча представителей шведских городов с руководством столицы Карелии. Эти события попали на кинопленку, в журнал «Советская Карелия» 1986 года, который тогда выходил в кинотеатрах перед трансляцией фильмов. У советских городов в разных странах к концу 80-х годов было более двухсот побратимов. Встречи, обмены делегациями помогали лучше узнавать друг друга, поддерживать культурные и деловые связи, а значит – укрепляли доверие. Кстати, Умео был не первым побратимов Петрозаводска. Ранее подобные договоры были заключены с финским городом Варкаус, с французским городом Ла-Рошель, с немецким Нойбранденбургом. В центре города на площади Кирова председатель исполкома Петрозаводского горсовета народных депутатов Павел Васильевич Сепсяков открыл Знак дружбы породненных городов. Шар с гербами городов-побратимов в 2020 году убрали с этого места, установив там патриотичную стелу и вызвав недовольство части населения.

К сожалению, долгое время контакты между нашими городами-побратимами происходили в основном на уровне политических деятелей. С падением железного занавеса ситуация изменилась. И каждый год в столицу Карелии начали приезжать художественные коллективы из Умео, приглашать наши ансамбли к себе. Наши футболисты участвовали в играх Шведского кубка. Активно общались университеты Петрозаводска и Умео. В нескольких школах даже начали изучать шведский язык. В начале 90-х друзья из Северных стран активно помогали нам в получении гуманитарной помощи для больниц и детских домов. Достаточно вспомнить легендарную Анну Кристенсен, много сделавшую для детей-сирот Карелии. Наши побратимы держались рядом, когда нашему народу было трудно. Появлялись со временем у нас и новые братья-города – Дулут (США), Тюбинген, Мо-и-Рана. Поступали к нам предложения о дружбе из Израиля, Чехии, из двух городов Китая. На Дереве дружбы на площади Кирова вырастали новые гербовые плоды.

Таким было 5 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.