У петрозаводчан появился шанс освоить горные лыжи

Два крупных объекта наметили построить в столице Карелии ровно 20 лет назад. По крайней мере земельные участки под эти объекты уже выделили. Торговый Дом «ТЛК» получил разрешение на строительство детского горнолыжного центра с пунктом проката лыж на Лососинском шоссе в районе, где располагался Комбинат благоустройства. Для реализации проекта предоставили земельный участок площадью 16 тысяч квадратных метров. Наверное, с той поры берет свое начало спортивно-оздоровительный комплекс «Горка».

А в районе площади Кирова обещали построить гостиничный комплекс. МУП «Управление капитального строительства» выделили участок в 3080 квадратных метров. Вы знаете в районе площади Кирова такой комплекс? Если знаете – расскажите!

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В Петрозаводске тогда начала работать первая штрафная автостоянка. Она находилась в районе Южной Промзоны на базе предприятия «ГорДЭУ+». Ночью на штрафстоянку были доставлены первые три автомобиля. Их владельцев наказали за вождение в нетрезвом состоянии. Дальше их должны были лишить водительских прав и выписать штраф. Эвакуация легкового автомобиля отечественного производства обходилась его владельцу в 1200 рублей. Хранение на такой стоянке – 55 рублей в час. Иномарка, внедорожник, микроавтобус обходились дороже. 1500 рублей и 70 рублей – соответственно. Полученные деньги должны были пойти на дооборудование самой стоянки. А затем и на нужды города. В частности, на ремонт дорог. Эта штрафстоянка была рассчитана на 80 автомобилей. Инспекторы ГАИ подозревали, что вскоре свободных мест останется немного.

Выставочный зал филармонии пригласил посмотреть работы карельского художника Дмитрия Поленкова. На его картинах зрители с удивлением узнали приморский город Тамань. Там по задумке Михаила Лермонова жил его герой Печорин. И хотя, как следует из произведения классика, «Тамань – один из самых захолустных южных городишек», на картинах Поленкова он выглядел весьма живописно. Что подтвердили те, кто неплохо знал этот город.

Например, Алла Николаевна Лютина – уроженка Тамани. На картинах Дмитрия Поленкова она узнала родные места: «Это именно тот берег, та часть пляжей внизу, где мы купались. Выше на обрыве стоял дом, в котором мы жили». И за подаренную встречу с прошлым Алла Николаевна не переставала благодарить художника, для которого Лермонтов и его «Герой нашего времени» полюбились ему настолько, что однажды он собрался в путь по тем местам, где бывал (а впоследствии и описал их) русский классик. Затея вылилась в серию картин. Их Поленков в первую очередь адресовал школьникам.

«Все же читают «Герой нашего времени». А это произведение у Лермонтова начинается с «Тамани». Я это сделал, чтобы дети знали, кто такой Лермонтов. И не просто его поэзия, а где он бывал», - поведал художник.

Выставочный зал филармонии работал к тому моменту уже более десяти лет. В окружении картин проводили самые разные вечера – музыкальные при свечах, моноспектакли, романсовые камерные концерты. Всех объединяло одно – они для души! Выставка Поленкова открыла очередной сезон таких вечеров.

Таким было 12 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Petr Sevcovic