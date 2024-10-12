Петрозаводской школе понравилось, как ее приехали спасать

В петрозаводской гимназии №37 ровно 20 лет назад все же установили тревожную кнопку. Управление Вневедомственной охраны и директор учебного заведения Марина Кузнецова подписали договор о введение в действие охранной сигнализации.

Эта гимназия стала пятым учебным заведением в столице республики, где установили тревожную кнопку. Причем, инициатором установки стала администрация школы. Родители с директором согласились. Но поскольку дело это недешевое, стали искать спонсоров. И нашли среди друзей гимназии. Члены попечительского совета и Совет выпускников гимназии откликнулись на просьбу.

Дети в гимназии №37 с тех пор надежно защищены. Охранник, да и любой учитель мог в случае опасности нажать на кнопку. Кроме стационарной там появился и брелок с радиокнопкой. Как это работает – было продемонстрировано. Приехал наряд, мчались со спецсигналами. Милиционером понадобилось около двух минут, чтобы доехать. Директор демонстрацией осталась очень довольна. Но выразила надежду, что пользоваться кнопкой никогда не придется.

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По данным экспертов, в республике в начале нулевых проживало 500 детей с нарушением слуха. И почти у половины из них слух отсутствовал вовсе. Для реабилитации требовались качественные слуховые аппараты. Отечественные тогда стоили 4-6 тысяч рублей (примерная зарплата в месяц бюджетника – прим.ред.), но по направлению сурдолога дети получали их бесплатно. В 2004 году выдано было 13 штук. Самому маленькому получателю было 4 года. Но даже в этом юном возрасте изменить что-либо уже сложно. А вот при диагностике при самых ранних стадиях есть надежда, что ребенок будет слышать. Съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики, посвятили этой теме специальный репортаж.

Марку тогда было три месяца. Он научился держать голову и уже учился ползать. Когда у него было хорошее настроение, он с удовольствием дарил свою улыбку маме. Мама Василиса Родионова рассказала: «В возрасте двух месяцев у них уже должна быть реакция на голос матери. Если его позвать, он должен реагировать. И я заметила, что такая реакция у него есть, только когда он меня видит. Когда не видит – он никак не реагирует». А это признак частичной или полной потери слуха.

Интересно, что участковый врач почти с самого рождения поставила Марку такой диагноз – тугоухость. Но родителей известить не поспешила. Мама заметила это случайно и сразу забила тревогу. Пошла на консультацию к сурдологу. Чтобы помочь малышу, медлить нельзя, сказали родителям.

«Если реакция у ребенка нормальная – мы так и говорим. Если реакции недостаточно, мы говорим об этом, даем рекомендации, что делать. Заниматься надо очень много», - рассказала Ида Романченко, заведующая сурдологическим кабинетом поликлиники. Ида Антоновна была в те годы главным и почти единственным сурдологом Карелии. О потере слуха у ребенка она сразу родителям не сообщала. Те методы, которыми тогда пользовались, позволяли установить точный диагноз… на 1%. Потому торопиться не следует, считала специалист. Позаниматься с ребенком и только потом выписывать слуховой аппарат.

Дети, которым слух не вернули, занимались в специальном классе. Всем им главный сурдолог поставила одинаковую степень потери слуха – четвертую. Хотя одна девочка немного слышала, а у одного мальчика слуха не было вовсе. Способы коррекции и лечения у них должны были быть разными.

«Родители бояться. Даже бояться пойти к сурдологу лишний раз. Там вечные очереди», - рассказала педагог школы Наталья Ивлиева. Ее дочь 14 лет тоже занималась в спецклассе для неслышащих детей. Славик Огнев перестал слышать буквально в одночасье, когда ему было 10 месяцев. Таковы последствия тяжелой болезни и сильнодействующих лекарств. Его мама Елена Огнева с горечью говорила об упущенном времени: «Когда мы попали к ней на прием, вместо помощи, которую мы все ждали, нам сказали: вот вам инвалидность, занимайтесь сами. Если ребенок у вас не заговорит, готовьтесь в Мурманск, в школу глухих. С таким напутствием мы были выпущены в жизнь».

Ситуацию у Славика могла бы изменить сложная операция, когда мальчику было 5 лет. Но 25 тысяч долларов собрать не удалось. «У моего ребенка время упущено, он уже не кандидат на операцию», - сказала Елена Огнева. А вот маленькому Марку еще можно было помочь! Его родителям требовались деньги на качественное обследование, которое проводили только обеих столицах. Родители были рады любой помощи.

После того, как на телеканале «Ника Плюс» в программе «Новости» показали репортаж про Марка, страдающего тугоухостью, с его родителями связались и просто добрые люди, и официальные лица Минздрава Карелии.

Мама Василиса Родионова рассказала, что очень благодарна людям, которые откликнулись на просьбу о помощи: «Приходили люди, которые даже отказывались назвать свое имя, просто приносили деньги. Звонят по телефону. Отклик уже есть».

Реакция поступила и от Минздрава Карелии. Чиновники пригласили Василису на встречу. Приняли ее не сразу, а разговаривать в присутствии журналистов не были готовы. «Я просила бы вас не снимать», - это произнесла Валентина Улич, которую спустя шесть лет назначили министром здравоохранения РК. Но потом все успокоились, и молодой маме объяснили, что вопрос о направлении ее ребенка на диагностику уже решен. Требовалось только сходить за направлением к главному сурдологу. Кстати, этого специалиста – Иду Романченко – в Минздраве считали опытным и профессиональным. С ней соглашались в том, что торопиться с диагностикой и установкой слухового аппарата не следует. А на жалобы родителей глухих детей отвечали так: «Это женщины, детям которых не смогли помочь, - заявил Сергей Мокуров, ведущий специалист министерства. – Ни здесь, ни в Москве… Конечно, у родителей есть осадок, горечь. Но если ребенку нет смысла делать операцию, о чем говорят москвичи и питерцы – мы не будем делать, потому что это бесперспективно. Потому что поздно в более старшем возрасте, да». Комментировать действия коллег-врачей в Минздраве не хотели. Сергей Мокуров лишь отметил, что в республиканской поликлинике ввели еще одну должность врача-сурдолога, который специализировался на приеме детей.

Таким было 12 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото freepik.com