В Заозерье произошел огненный инцидент

Прионежские пожарные ликвидировали возгорание хвороста в лесной полосе

Фото: Отряд противопожарной службы Прионежского района

19 минут потребовалось дежурному караулу по охране микрорайона Соломенное в Петрозаводске, чтобы прибыть на место происшествия и справиться с огнем.

Огненный инцидент произошел вчера, 25 октября, в 17:37 в селе Заозерье. Дежурному поступило сообщение о горении в лесной полосе спиленных веток. В 17:56 возгорание было ликвидировано.

В паблике отряда противопожарной службы Прионежского района напомнили жителям и гостям села, что в лесной зоне строго запрещено выбрасывать любые виды отходов, включая спиленные деревья.