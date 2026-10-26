Стипендии студентов проиндексируют в 2027 году

Индексация стипендий на 4 процента заложена в бюджет страны

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Студенческие стипендии будут проиндексированы на 4 процента в 2027 году. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил эксперт, повышение запланировано на 1 сентября 2027 года. В бюджет была заложена индексация в соответствии с ожидаемой инфляцией. Такая же прибавка (4%) ожидает студентов и в 2028-2029 годах.

Отмечается, что стипендии повысятся также у аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.

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