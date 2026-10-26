Все бездомные животные исчезли с турецких улиц

100 процентов бездомных животных отловили в Турции

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Власти Турции заявили о 100% исчезновении с улиц страны безнадзорных кошек и собак. Последнее животное отловили 21 октября. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на газету Anadolu Ekspres.

По данным источника, всех пойманных «хвостиков» отправили в приюты или они находятся на площадках для естественного обитания.

Сообщается, что муниципалитеты не только построили дома для пребывания кошек и собак, но также занимались их лечением, стерилизацией и вакцинацией.

Ранее в Турции, согласно закону, бездомных животных отлавливали, стерилизовали и возвращали на улицу.