26 октября погода пошалит местами в Карелии

Синоптики предупредили жителей Карелии о небольших дождях

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 26 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит +7...+12°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит +9...+11°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +9 °С,

в Кеми +10°С,

в Кондопоге +11 °С,

в Медвежьегорске +9 °С,

в Олонце +12 °С,

в Пудоже +10 °С,

в Сегеже +9 °С,

в Сортавале +11 °С,

в Суоярви +9 °С.