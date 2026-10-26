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26 октября 2026
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Погода

26 октября погода пошалит местами в Карелии

Синоптики предупредили жителей Карелии о небольших дождях
сырой осенний тротуар
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 26 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит +7...+12°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит +9...+11°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +9 °С, 

в Кеми +10°С, 

в Кондопоге +11 °С,

в Медвежьегорске +9 °С,

в Олонце +12 °С, 

в Пудоже +10 °С, 

в Сегеже +9 °С, 

в Сортавале +11 °С,

в Суоярви +9 °С.

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