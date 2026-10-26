Массированному воздушному удару подвергся российский регион

Более 20 беспилотников сбиты над Ростовской областью

Фото "Петрозаводск говорит"

Ростовская область в ночь на 26 октября подверглась массированному удару противника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По данным чиновника, в небе над областью были сбиты более 20 беспилотников. О жертвах и разрушениях на земле губернатор не сообщил. Массированной атаке подверглись город Каменск-Шахтинский и четыре района области.

Беспилотная опасность в российском регионе пока не снята. Угроза до сих пор актуальна.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия разрешила транзит самолетов с ядерным оружием.