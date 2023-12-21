В «нехорошую» квартиру боялась ехать бригада «скорой» Петрозаводска

За две недели количество вызовов на станцию «Скорой помощи» выросло в среднем в полтора раза. Это было ровно двадцать лет назад. В основном это были жалобы на высокую температуру, ведь в городе шла эпидемия гриппа. Но вот диагноз по каждому десятому вызову – это алкогольное опьянение. Треть вызовов – последствия алкогольного опьянения. Причем, врачи всерьез опасались ехать на такие вызовы, ведь там их могло поджидать что угодно, вплоть до угрозы жизни и здоровью самих врачей.

Но бывали и просто трагичные в своей обыденности случаи. Например, очередной вызов поступил на станцию в ночь с 8 на 9 декабря. Помощь понадобилась полуторагодовалому малышу. У мальчика пятый день держалась высокая температура. «Мама за эти пять суток за медицинской помощью никуда не обращалась, - заметил Алексей Хейфец, который в те годы был заместителем главного врача БСМП. – Ни в поликлинику, ни на «Скорую». Ребенок фактически лечения не получал. И только вот ночью, они решили, что пора обратиться». Врачи поставили диагноз – бронхит. Потребовалась срочная госпитализация. Но мать от нее отказалась, написав расписку.

«Когда бригада направилась к выходу, появился отец семейства в состоянии алкогольного опьянения, который поначалу просто не выпускал бригаду «Скорой» из квартиры, применял, так скажем, методы физического воздействия»,

- рассказал Алексей Хейфец.

Бригаде пришлось вызвать наряд милиции и ехать вместе с заботливым отцом в отделение, давать показания. В результате в течение полутора часов доктора были оторваны от работы.

«Подобное поведение сопровождает каждый вызов, - зачитывал Алексей Ильич заявление своих коллег. – рядом с больным лежит молоток, монтировка. Бригады боятся выезжать в эту квартиру на вызов ввиду угрозы для жизни». И такие жалобы заместителю главврача поступали ежедневно. Врачи не имели права отказывать в помощи никому. Но пока они выводили пьянчужку из комы, кто-то в те же самые минуты умирал от инфаркта.

145 лет назад родился Иосиф Сталин. За то время, пока он руководил страной, в Карелии была построены Беломорско-Балтийский канал, Кондопожская ГЭС и еще много других крупных объектов. Журналисты в 2003 году решили узнать, как петрозаводчане относятся к этому деятелю советского времени.

В киножурнале «Советская Карелия» за 1951 год был снят репортаж о том, как труды «вождя народов» переводятся на финский язык и печатаются в КАССР. Конечно, у нас были те, кто по-прежнему верил тому, кто в те годы вел народ к светлому будущему. Геннадий Федорович Шахов родился в 1930 году. После школы его ждала армия, из рядов которой он был уволен после приказа Хрущева о сокращении численности сухопутных войск. Был Геннадий Федорович и передовиком производства Онежского тракторного завода. «В армии порядок был, которую я прошел больше шести лет. Никакой там дедовщины, ничего не было. Все было путем», - вспоминал Геннадий Федорович.

На вопрос о сталинских репрессиях, которые коснулись многих жителей Карелии, коммунист Шахов ответил так: «У нас нашей семьи не коснулись эти репрессии. Я еще и считал, что не всех добили. Откуда взялась Власовская армия?!» Кандидат исторических наук Андрей Бутвило журналистов встретил не у себя дома, а в Красном бору. За пять лет до этого двое местных жителей обнаружили в том месте захоронение. Там в 1937-38 годах расстреливали людей. Был известен даже такой факт – два работника ЧК даже перевыполнили план. Там, где сегодня установлен памятный знак, за один день вдвоем они расстреляли тысячу человек. По оценке историков, в те два года в Карелии каждый день расстреливали по десять человек.

«Это не абстрактные могилы, - напомнил Андрей Бутвило. – Здесь, в двух шагах лежат конкретные люди. Сколько их здесь – то ли две тысячи, то ли четыре тысячи. Может быть, и больше. Пока это до конца не известно».

И таких захоронений, как Красный Бор, в Карелии много. К примеру, молодые жители Сортавалы до недавнего времени не подозревали, что в самом центре их города – кладбище финнов, погибших в Зимней войне. Акты о расстрелах циркуляром по НКВД уничтожались.

«Да, это факт. И заслуга Сталина есть в той же индустриализации, в том же преобразовании сельского хозяйства, в какой-то внешней политике… Но считать это его личной заслугой, его единственного, и считать, что если бы не было Сталина, то ничего бы у нас не было, тоже несправедливо. Сталин жив, недаром он так популярен. Потому что у людей он ассоциируется с порядком, когда это их самих не касается. Когда твою жену или тебя самого расстреляют – по-другому будешь думать. У нас есть очень популярная точка зрения, что у нас в России либо барак, либо бардак».

Таким было 21 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.