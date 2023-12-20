Грандиозную ель, чуть ниже московской, привезли в Петрозаводск

Самая высокая Рождественская ель! В США ровно двадцать лет назад чемпионом по елкам стал курортный город Майями – там установили пушистую красавицу 33,5 метра. Татарстан перещеголял в тот год Москву. По словам мэра Казани 35-метровая елка на целых пять метров была выше кремлевской. И представляете? Не отставал в этой гонке и Петрозаводск! На площади Кирова была установлена елка, ничуть не уступающая по высоте главной елке страны.

К огромной ели, которая простояла в лесу 200 лет, поехали журналисты, чтобы напоследок запечатлеть ее там, где она родилась. Под конец своей жизни ей была уготована участь радовать детей и взрослых на Новый год своим веселым ростом и раскидистыми лапами.

Главную Новогоднюю елку столицы Карелии специалисты комбината по благоустройству вместе с лесниками искали две недели. Ездили и в Пряжинский район, и в Прионежский. Требования к праздничному дереву были самые высокие.

«Чтобы она была красивая, чтобы глаз радовала людей, которые будут гулять. Чтобы она была одна из лучших в Карелии»,

- сообщил Александр Леккерев, директор комбината по благоустройству.

Такую елку нашли неподалеку от микрорайона Соломенное. Неделя понадобилась специалистам, чтобы подготовить ее для путешествия в город. Расчистить площадку вокруг дерева, утрамбовать песком и ветками, обрубить сучья с соседних деревьев. И вот подготовка завершилась. К работе приступил опытный вальщик леса Александр Омелькин, который без страха вонзил в ствол свою пилу. Упасть елке не дали, она была подхвачена веревками и поплыла по воздуху на транспорт. Доставить такой длинный груз в город – пожалуй, это была самая ювелирная часть работы. Ее уложили аккуратно, с помощью подъемного крана – на тросы шаланды. И именно так – в подвешенном состоянии, чтобы не поломать веток, и в сопровождении милиции, ель отправилась в путь.

На площадь Кирова великанша прибыла целой и невредимой. Впервые в истории Петрозаводска там была установлена Новогодняя ель высотой 32 метра. Кстати, знатоки утверждали, что в Карелии растут елки высотой и 50 метров. Но из этого, конечно, не следует, что именно их надо рубить, везти в город, а потом водить вокруг них хоровод. Красавиц такого роста будет просто невозможно установить.

К радости и предвкушению праздника примешивалась в том году и горькая нотка. Накануне праздников без газа остались семь домов Петрозаводска, это примерно 390 квартир. История повторялась из года в год. Экстренно созвали совещание в мэрии.

Каждый день Петрозаводску было необходимо 110 тонн газа. А тогда в городе его осталось только 15 тонн. Руководитель «Карелгаза» Николай Щеперин сказал, что еще в сентябре предупреждал правительство Карелии о том, что так будет. Причиной стали долги перед поставщиками: «В августе железная дорога подняла тарифы. И второе – завод «Кириши», с которого мы получали более 50% всего сжиженного газа в республику, стал на капитальный ремонт». После чего газ пришлось купить по более высокой цене в Оренбурге. Оплачивать новые поставки было нечем. Минтруда, местные бюджеты и город в сумме были должны «Карелгазу» 6 миллионов рублей.

Большую часть денег должники обещали вернуть в ближайшее время. Вышел спор насчет полутора миллионов, предназначенных на оплату за льготников. Городские чиновники уверяли, что это не их вотчина, за льготников должна ответить республиканская казна. Ожидалось, что на следующий день в город прибудут 104 тонны газа, в пути еще 657 тонн. Но спасти ситуацию уже было не так просто. В тот момент работники Петрозаводскгоргаза были заняты тем, чтобы не допустить дальнейшего отключения.

Таким было 20 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.