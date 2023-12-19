Петрозаводчанка стала кавалером ордена Франции, основанного Наполеоном

В Петрозаводск прибыл Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге господин Стефан Висконти. У него было два важных поручения. На торжественном приеме в мэрии учительница школы №27 Нина Бойко была награждена французским правительственным орденом «Академические Пальмы». Вручил эту высокую награду господин Стефан Висконти.

Этот необычный орден (посмотрите на видео, как он выглядит) был основан императорским указом Наполеона еще в 1808 году. В исключительных случаях его вручают иностранным гражданам за особый вклад в дело научного и творческого процветания Франции. В Петрозаводске Нина Николаевна стала первым кавалером, удостоенным этого ордена за заслуги в развитии изучения французского языка.

«Уважаемый господин консул, - говорила Нина Бойко, заметно волнуясь. – Разрешите поблагодарить Вас за эту высокую награду, признание моей работы, признание развития французского языка в нашей школе и в городе». По мнению Стефана Висконти, петрозаводская школа №27 – единственная на Северо-западе России, где уделяют такое внимание изучению французского языка.

Также господин Генеральный консул презентовал книгу «Петрозаводск – Ла-Рошель: города-побратимы». Договор о побратимских связях с французским городом был подписан в администрации Петрозаводска в 1973 году (то есть сейчас мы можем отпраздновать 50 лет этому важному событию).

Дружба двух городов началась еще во времена так называемой «холодной войны». В 1973 году договор о побратимских отношениях подписали мэр Ла-Рошели Мишель Крепо и председатель горисполкома Петрозаводска Павел Сепсяков. На встрече в мэрии Павел Васильевич о коллеге из Франции рассказал: «Мы с ним просиживали ночи один на один с переводчиком. И не за бутылкой вина или водки. А в разговорах. Он был тоже участником Второй мировой войны, во флоте служил. И он тогда говорил: все согласен отдать, чтобы дружба между Советским Союзом и Францией была на века!»

Теплые отношения сохранились между городами.

«И в Петрозаводске, и в Ла-Рошели царствует какое-то особое обаяние, шарм, понимаете? – отметил генконсул Франции в СПБ Стефан Висконти. – Это я сразу почувствовал, когда я приехал сюда несколько часов назад. Это сразу чувствуется, когда прогуливаешься по городу. Это явно!»

Обаяние того и другого города попытались отразить и авторы книги, которую господин консул презентовал. Николай Егоров, профессор КГПУ, и его друг из Франции Жан-Люк Лабур – были оба страстными коллекционерами. Благодаря их страсти к собиранию старинных открыток читатели смогли узнать, какими были Петрозаводск и Ла-Рошель в прошлом, как развивались отношения наших городов в течение тридцати лет, с 1973 по 2003 год. Эту книгу можно было приобрести в книжных магазинах, а не только получить в подарок, если ты являешься заметным участником побратимских отношений Петрозаводска и Ла-Рошели.

Главные атрибуты Новогоднего праздника в России – шампанское, оливье, мандарины. Съемочная группа телеканала «Ника Плюс» не только подсчитала, во сколько обойдется стандартный набор, чтобы отметить праздник, но и устроила из этого веселую видео-зарисовку. Посмотрите!

Журналисты захватили с собой Деда Мороза и пробежались по магазинам. В огромную корзину сложили бутылку шампанского, сок в коробке, все, что нужно для салата (в объеме чуть меньше тазика), колбасу, из фруктов – бананы и мандарины. Деда Мороза решили в аппетитах не ограничивать и позволили ему выбрать все, что угодно, включая соленую красную рыбу, икру – красную, черную и «заморскую» – баклажанную. В итоге получилось, что стол этого Деда Мороза обойдется в 7 тысяч рублей (это была хорошая зарплата за месяц в те годы – прим.ред.).

Понятно, что среднестатистический житель будет гулять скромнее, но меньше, чем в 800 рублей уложиться было просто невозможно, решили журналисты. Впрочем, праздновать Новый год можно и не дома. Встретить праздник в клубе или ресторане – тоже неплохо. Опрос показал, что на одного человека придется за ночь выложить сумму от 2 тысяч рублей и до бесконечности. А заказать Деда Мороза в организацию, чтобы он пришел, сплясал и подарил людям вами же купленные подарки – такое удовольствие стоило 700 рублей. Конкурсы и хороводы – это уже дороже, от 1 тысячи рублей.

Таким было 19 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.