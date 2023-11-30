В День матери в Карелии нашли взаимоисключающие примеры детства

Две девочки – 9 и 11 лет – после двухчасовой осады были освобождены карельским ОМОНом из петрозаводской квартиры, где их принудительно удерживала мать. Такие события развернулись у нас ровно 20 лет назад. Мать была членом сайентологической секты. Сестры два года не ходили в школу, питались отходами с рынка, которые приносил им дедушка. Истощенных девочек поместили в больницу.

Лечение им предстояло длительное и трудное. Суд лишил мать родительских прав. В секту она вступила в Финляндии, где проживала вместе с мужем. После развода с ним она вернулась в Петрозаводск. А отец девочек, который оставался жить в Финляндии, обратился в Союз защиты детей Карелии с просьбой помочь ему разыскать дочерей.

Председатель Союза Надежда Павлова прокомментировала эти события: «У меня впечатление, что эта семья нуждается в помощи специалистов. Социальных работников. Возможно, психиатров. Я пришла к ним, представилась. Сказала, чем мы занимаемся. Сказала, чем мы можем ей помочь. В ответ я увидела очень настороженное, даже агрессивное поведение. Разрешение переговорить со старшей дочерью только в ее присутствии, только под жестким контролем. Со стороны девочки агрессии не было. Думаю, что, если бы мама не присутствовала, мы бы с ней разговорились, я бы больше информации получила о положении детей.

В связи с тем, что мама резко и грубо прервала разговор, когда разговор стал касаться конкретных вещей – школы, в которой дети будто бы экстерном учатся, предметы, которыми они занимаются, тетрадки и учебники – после того, как разговор был грубо прерван, я была вынуждена сказать, что обязана сообщить информацию о семье в органы опеки и попечительства. Как это положено по закону. Суд принял решение об ограничении матери в родительских правах и изъятии детей из семьи».

День матери в 2003 году в России отметили 30 ноября (последнее воскресенье месяца). Нина Владимировна Прасолова – полная противоположность героини, о которой мы рассказали в предыдущем репортаже. Ее обожали дети и внуки. И она отдавала им всю себя.

Нину Владимировну с Днем матери поздравляли не менее 20 человек. И это были не какие-то чиновники, а родные люди. Из них 9 детей, 6 внуков. Сама Нина Прасолова тоже выросла в многодетной семье. И никогда не задумывалась, сколько детей будет у нее – двое или трое: «Я нисколько не планировала – сколько были, то и хорошо. Они все замечательные. Для меня они все замечательные!»

Причем, своих собственных детей у Нины Владимировны и Алексея Григорьевича Прасоловых было восемь. Девятую девочку Олю они приютили у себя, когда в ее семье возникли трудности. Несмотря на то, что детей в семье было много и все они были разные, Нине Владимировне всегда удавалось уделить внимание каждому. Дочь Света рассказала: «Она к каждому подходит, и видит сразу, если что-нибудь случилось, с кем-то что-то не так. Она всегда посоветует, что нужно сделать. И в принципе, это помогает!»

Этой семье Прасоловых журналисты телеканала «Ника Плюс» посвятили целую программу, которая вышла в эфир ко Дню матери.

А в канун праздника в петрозаводском Дворце бракосочетаний прошло торжество: четырем маленьким горожанам вручили свидетельство о рождении.

Кто-то из новорожденных с интересом наблюдал за первым важным в их жизни событием. А кто-то спал у мамы на руках. Родственники и гости, как и полагается, умилялись, глядя на своих чад.

«Мы каждый год в этот день обязательно регистрируем детей в торжественной обстановке», - заверила Анна Клемюк, начальник отдела ЗАГС (такая традиция была учреждена в 2000 году).

В 2003 году в Петрозаводске уже зарегистрировали 2,5 тысячи малышей. Какие имена им давали в то время? Работники Дворца рассказали: «Традиционные имена. Это Анна, Мария, Александр, Сергей. Но сейчас очень популярны и старые российские имена. Появились Захары, появились Иваны – сейчас очень в чести. Появились Даниилы и так далее».

Таким было 30 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Aditya Romansa