Фольклорный театр «Горница» начинает перезагрузку

Текст: Елена Малишевская, фото: театр «Горница»

Выступлением на летнем фестивале «Солнцеворот 2025» в Сортавала 5 июля завершилась реализация проекта «Карельская горница: изучение игрового фольклора для сохранения народной культуры» фольклорного театра Виолы Мальми «Горница». Проект поддержан Росмолодежью. Театр «Горница», созданный 38 лет назад, продолжает жить, выступать и сохранять народные традиции финно-угорских народов Карелии: вепсов, карелов, ингерманландцев, финнов, русских под руководством заслуженного работника культуры Республики Карелия, победителя премии «Душа Карелии» Бориса Шустова. При этом обновляет свои ряды и задумывает новые проекты.

Образовательный характер проекта «Карельская горница: изучение игрового фольклора для сохранения народной культуры» позволил привлечь самую широкую аудиторию, включая молодежь. Это очень важно, так как без передачи традиций новым поколениям самобытность и культура северных народов просто со временем исчезнет. Материалы, на основе которых составлен проект, подготовлены по книгам создателя ансамбля «Горница» Виолы Валентиновны Мальми.

«Привлекли учителей начальной школы, педагогов-организаторов, студентов педагогических ВУЗов и колледжей, педагогов дополнительного образования, которые смогут использовать наш материал в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста в урочной и внеурочной деятельности. Были созданы методические материалы: записи фонограмм с мелодиями для игр, видео с пошаговым объяснением танцевального и игрового материала»,

- рассказала автор проекта Виолетта Назарова.

Руководитель городского педагогического сообщества учителей начальных классов Петрозаводска, куратор проекта и участница ансамбля «Горница» Олеся Целобенок рассказала, как родилась идея проекта. Во-первых, учителя отмечают нехватку оформленного музыкального материала, практики. Во-вторых, недостаточная осведомленность о культуре Карелии - и у взрослых, и у детей. Мероприятиями проекта убивали сразу двух зайцев: отвлекали детей от интернета, предлагая им альтернативу в виде увлекательных танцевальных игр и мастер-классов, и давали дополнительные знания педагогам в школах.

«Такие проекты - не просто выступления, они носят обучающий характер. Стоит отметить, что помимо «Горницы» в записи игр приняли участие два коллектива: Образцовый Фольклорно-хореографический ансамбль KULKUSET (хореограф Ирина Кудряшова, руководитель ансамбля Кирилл Уколов), Детский хореографический ансамбль «Радость» (художественный руководитель Наталья Дегтярева). Охвачено более 600 человек: побывали в рамках проекта в поселке Деревянка, в Доме карельского языка в деревне Ведлозеро, в Пряже, Ладве, в городе Кировск. Участвовали в Днях открытых дверей в Национальном музее Карелии, посетили «Зимнюю педагогическую школу» для студентов ПетрГу. Заинтересовал наш материал и участников XX Международной онлайн конференции «Школа в ФОКУСе. ФОКУСы для школы»,

- отметила Олеся Целобенок.

26 марта в петрозаводской школе № 46 состоялся большой практико-ориентированный семинар «ЗАумные каникулы», который посетили более 120 учителей и студентов. На нем представили разработанные мультимедийные материалы в рамках проекта «Карельская горница: изучение игрового фольклора для сохранения народной культуры», каждый участник получил флешку для удобства использования.

«Понравилось, что очень классные игры. И в них можно поиграть со многими друзьями. Да еще и под музыку»,

- рассказала участница проекта Ангелина.

Фольклорный ансамбль «Горница» был создан Виолой Валентиновной Мальми в 1987 году. Является одним из самых известных творческих коллективов в Республике Карели, лауреат международных и всероссийских фестивалей. Основу репертуара составляют национальные танцы, крууги и игры, которые были собраны и записаны в фольклорных экспедициях. В репертуаре коллектива также восстановленные христианские праздники, такие как Рождество, Пасха, Светлая Троица, Иванова ночь и другие.

«Горница» ведет активную концертную деятельность не только в нашей республике, но во многих российских городах. Какие планы на будущее? Планов много, материала много, мало финансовой помощи, рассказывают участники ансамбля. Сегодня они благодарят Светлану Медведеву, директора Карельского колледжа культуры за предоставление помещений для репетиций. А также приглашают другие учреждения и предприятия к сотрудничеству. © «Петрозаводск говорит»