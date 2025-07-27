Женщина пострадала в результате вражеской атаки БПЛА на Ленобласть

Ленинградская область подверглась массовой атаки вражеских беспилотников. Аэропорт «Пулково» временно ограничивал полеты самолетов.

Губернатор соседней с Карелией области сообщал об уничтожении более десятка дронов.

Обломки БПЛА попадали в Гатчине, Войсковицком поселении. Пожаров и пострадавших нет. Но обломки сбитого дрона привели к возгоранию построек в частном секторе в Ломоносовском районе, пожар там локализовали. Также обломки дронов упали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Никто не пострадал, возгораний нет.

По словам губернатор области Александра Дрозденко, в Ломоносовском районе в результате падения обломком дрона пострадала женщина. У нее ушибы и порезы. Женщина в больнице.

В Большой Ижоре пожарные спасают горящий трехквартирный дом. Дрозденко пообещал, что жителям, имущество которых пострадала в результате атак беспилотников, получат компенсацию. МЧС, лесная пожарная охрана и Леноблпожспас переведены на усиленное дежурство. © «Петрозаводск говорит»