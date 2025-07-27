Фестиваль «Земляничное лукошко» продлили в Петрозаводске

Ягодную ярмарку на Онежской набережной продлили. Фестиваль «Земляничное лукошко» стартовал 11 июля в Петрозаводске и должен был закрыться 27 июля, но фестиваль продлили до 3 августа.

В первые дни ярмарки клубнику разбирали за несколько часов. Ягоду продавали на поесть и на варенье. Теперь сладкой ягоды хватит точно всем, сейчас поспевает поздний сорт «Мальвина».

В карельском минсельхозе рассказали, что за две недели ярмарку посетили более 30 тысяч жителей и гостей Карелии, а фермеры продали более 15 тонн клубники. © «Петрозаводск говорит»