27 июля 2025, 13:13
Фестиваль «Земляничное лукошко» продлили в Петрозаводске
За две недели фермеры продали более 15 тонн сладких ягод
фото «Петрозаводск говорит»
Ягодную ярмарку на Онежской набережной продлили. Фестиваль «Земляничное лукошко» стартовал 11 июля в Петрозаводске и должен был закрыться 27 июля, но фестиваль продлили до 3 августа.
В первые дни ярмарки клубнику разбирали за несколько часов. Ягоду продавали на поесть и на варенье. Теперь сладкой ягоды хватит точно всем, сейчас поспевает поздний сорт «Мальвина».
В карельском минсельхозе рассказали, что за две недели ярмарку посетили более 30 тысяч жителей и гостей Карелии, а фермеры продали более 15 тонн клубники. © «Петрозаводск говорит»