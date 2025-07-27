Россиянин потратил два миллиона за недельный отдых на курорте

В рекордную сумму обошелся недельный отдых в пятизвездочном отеле в Турции. Россиянин заплатил 2 миллиона 163 тысячи за поездку в Бодрум в июле. В стоимость были включены лишь завтраки. О дорогом отдыхе пишут «Известия».

За 16 дней в пятизвездочном отеле с завтраками в китайском городе Сямынь компания из шести человек отдала 1 634 100 рублей.

На третьем месте по дороговизне – отдых на острове Самуи в Таиланде. Два путешественника за 19 дней в пятизвездочном отеле с одними завтраками заплатили 1 485 700 рублей.

Больше миллиона рублей заплатил родитель с ребенком за 27 дней в пятизвездочном отеле без питания в Испании. Двое взрослых почти за месяц в апартаментах Франции без питания заплатили 1 027 500 рублей.

Дорого отдохнули россияне и на отечественных курортах. 27 дней в пятизвездочной гостинице с двухразовым питанием в Сочи обошлись двум путешественникам в 1 364 800 рублей. А двое взрослых с ребенком за 11 дней в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием в Адлере заплатили 1 088 800 рублей. За 24 дня на базе отдыха в Новороссийске двое взрослых заплатили 768 тысяч. © «Петрозаводск говорит»