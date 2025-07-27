Еще в одном населенном пункте Карелии вышел из строя насос для воды

Проблемы с водоснабжением возникли в Питкярантском округе. В поселке Салми вышел из строя насос. В связи с чем по ночам будут отключать воду. Так будет происходить, пока поломку не устранят. Местные власти извинились за неудобства, а про подвоз воды не обмолвились ни словом.

«В связи с поломкой насоса, который отвечает за подачу воды, ежедневно и до устранения поломки, будет отключено водоснабжение в период с 23:00 до 7:00»,

- сообщили 26 июля в администрации Питкярантского округа.

Напряженная ситуация с водоснабжением возникла в Лахденпохья. Как мы рассказывали ранее, там сломался мощный насос, новый привезут из Москвы, пока коммунальщики попытались подключить менее мощное оборудование, чтобы вернуть в дома воду. Две недели в городе с населением около 2500 человек люди не могли ни помыться нормально, ни детей искупать, ни посуду помыть. © «Петрозаводск говорит»