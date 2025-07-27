27 июля 2025, 09:16
Оборвавшийся электрический провод убил собаку вблизи детской площадки
Запутавшаяся в проводе собака пыталась высвободиться, но погибла от удара током
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Электрический провод под напряжением оборвался в Пряже. Обрыв произошел вблизи детской площадки. В проводе запуталась собака, об этом рассказали в госкомитете Карелии по безопасности.
Животное пыталось высвободиться, но его насмерть поразило током.
Спасателей вызвали из-за ЧП 26 июля в 15:21. Прибывшие спасатели застали погибшую собаку и вызвали электрика. Опасную зону огородили, а электричество отключили.
Людей провод не задел. © «Петрозаводск говорит»