27 июля 2025, 09:16
Происшествия

Оборвавшийся электрический провод убил собаку вблизи детской площадки

Запутавшаяся в проводе собака пыталась высвободиться, но погибла от удара током
погибшая собака
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности

Электрический провод под напряжением оборвался в Пряже. Обрыв произошел вблизи детской площадки. В проводе запуталась собака, об этом рассказали в госкомитете Карелии по безопасности.

Животное пыталось высвободиться, но его насмерть поразило током.

погибшая собака

 

Спасателей вызвали из-за ЧП 26 июля в 15:21. Прибывшие спасатели застали погибшую собаку и вызвали электрика. Опасную зону огородили, а электричество отключили.

Людей провод не задел. © «Петрозаводск говорит»

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