Оборвавшийся электрический провод убил собаку вблизи детской площадки

Электрический провод под напряжением оборвался в Пряже. Обрыв произошел вблизи детской площадки. В проводе запуталась собака, об этом рассказали в госкомитете Карелии по безопасности.

Животное пыталось высвободиться, но его насмерть поразило током.

Спасателей вызвали из-за ЧП 26 июля в 15:21. Прибывшие спасатели застали погибшую собаку и вызвали электрика. Опасную зону огородили, а электричество отключили.

Людей провод не задел. © «Петрозаводск говорит»