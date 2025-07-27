Водоемы в Карелии прогрелись до плюс 23 градусов

Аномально жаркая погода установилась в Карелии до конца июля.

Водоемы успели прогреться даже на севере республики. В гидрометцентре рассказали, что температура воды на севере составляет +19 градусов, в южных районах водоемы прогрелись до +23 градусов.

До конца месяца на большей части республики среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы. Местами будут идти кратковременные дожди, и греметь грозы.

В ночные часы температура воздуха будет в пределах +12, +18, днем до +27, +32. © «Петрозаводск говорит»