27 июля 2025, 10:05
Водоемы в Карелии прогрелись до плюс 23 градусов
На севере республики температура воды составляет около +19 градусов
фото «Петрозаводск говорит»
Аномально жаркая погода установилась в Карелии до конца июля.
Водоемы успели прогреться даже на севере республики. В гидрометцентре рассказали, что температура воды на севере составляет +19 градусов, в южных районах водоемы прогрелись до +23 градусов.
До конца месяца на большей части республики среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы. Местами будут идти кратковременные дожди, и греметь грозы.
В ночные часы температура воздуха будет в пределах +12, +18, днем до +27, +32. © «Петрозаводск говорит»