Студентка в попытке защитить честное имя лишилась почти 1,5 млн рублей

В Карелии 22-летнюю студентку обманули мошенники под видом доставки букета от анонимного отправителя. Девушка хоть и сомневалась, но в конце концов сдалась и назвала код из смс-сообщения. После этого на сцену вступили лже-силовики.

Девушку напугали в пособничестве преступникам, взломе аккаунта на портале Госуслуги и попытке перевода денег преступникам.

В общем наговорили с три короба да так, что петрозаводская студентка решилась защитить деньги и свое честное имя. Деньги она взяла с общего семейного счета и отправила 1 миллион 480 тысяч рублей прямо в карман мошенникам, точнее на некий «безопасный счет». Позднее выяснилось, что ее профиль на Госуслугах никто даже и не взломал.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»